Zelensky al WEF: “Manca la volontà politica dell’Europa verso Putin”

volodymyr zelensky si rivolge al pubblico del wef
Il presidente ucraino è giunto a Davos giovedì. Keystone-SDA

Una dura critica alla mancanza di "volontà politica" dell'Europa nei confronti di Putin è arrivata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso al Forum economico mondiale di Davos.

Keystone-ATS

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso tenuto giovedì al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, deplora la mancanza di “volontà politica” dell’Europa nei confronti di Putin.

Ringrazia l’Europa per aver congelato i beni russi, ma afferma che “quando è arrivato il momento” di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l’Ucraina, la decisione è stata “bloccata”.

Secondo il 47enne non vi sono stati inoltre “veri progressi” sull’istituzione di un tribunale per l’aggressione russa. “È una questione di tempo o di volontà politica?”, si chiede. “L’Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierà”, ha aggiunto. Il dialogo con Trump “non è semplice”, ha chiosato.

