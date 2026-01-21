Al WEF la Svizzera ha firmato un accordo con il Consiglio dei Paesi del Golfo

Il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis. Keystone-SDA

Un memorandum d'intesa firmato a Davos tra la Svizzera e il Consiglio di cooperazione del Golfo mira a intensificare il dialogo tra le parti su temi strategici come sicurezza, economia e nuove tecnologie.

Keystone-ATS

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha firmato martedì sera al Forum economico mondiale (WEF) di Davos un memorandum d’intesa con il Consiglio di cooperazione del Golfo. Esso prevede l’intensificazione del dialogo tra Berna e il cosiddetto Consiglio del Golfo.

Lo scambio si concentrerà su interessi comuni, in particolare nei settori della sicurezza, della geopolitica, dell’energia, dell’economia e delle nuove tecnologie, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Cassis su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS. Il cosiddetto memorandum d’intesa è uno strumento giuridicamente non vincolante.

La Svizzera considera il Consiglio di cooperazione del Golfo un partner importante, sia dal punto di vista politico che economico, è stato ulteriormente precisato.

Il Consiglio comprende sei dei sette Stati della penisola arabica: Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

