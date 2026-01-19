WEF, Martin Pfister fa visita alle truppe a Davos
In vista del Forum economico mondiale di Davos, un imponente dispositivo di sicurezza che coinvolge 5'000 militari è stato mobilitato per proteggere un numero record di personalità, la cui partecipazione è stata incentivata anche dalla presenza del presidente statunitense Donald Trump.
Il ministro della Difesa Martin Pfister fa visita lunedì alle sue truppe mobilitate per il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (canton Grigioni), che inizia il 19 gennaio. Un importante dispositivo di sicurezza è stato preparato in vista dell’arrivo del presidente statunitense Donald Trump.
Pfister si reca per la prima volta al WEF in qualità di consigliere federale. Farà visita alle truppe in compagnia del nuovo capo dell’esercito Benedikt Roos, appena entrato in funzione.
Esercito e polizia dovranno quest’anno proteggere un numero record di personalità, con l’arrivo di Trump che ha aiutato ad aumentare il numero di partecipanti.
In totale, sono 123 le persone che necessitano di un grado di protezione particolarmente elevato, mentre in 400 – fra cui 64 capi di Stato – sono protetti dal diritto internazionale.
L’esercito sostiene la polizia con la presenza di 5’000 militari, che sorvegliano lo spazio aereo, trasportano personalità che necessitano di protezione e danno in generale man forte gli agenti delle forze dell’ordine.
