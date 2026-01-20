Scontri a Zurigo dopo la manifestazione anti-Trump, tre agenti feriti

Diverse migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione. Keystone-SDA

In concomitanza con l'inizio del Forum Economico Mondiale, a Zurigo si sono verificati scontri durante una manifestazione anti-Trump, mentre lo stesso vertice di Davos si apre in un clima di alta tensione diplomatica a causa delle minacce di dazi del presidente americano verso l'Europa.

Keystone-ATS

Lunedì sera, a Zurigo, si sono verificati scontri alla fine di una manifestazione anti-Trump, organizzata in concomitanza con l’inizio del Forum Economico Mondiale (WEF). Diverse migliaia di persone hanno partecipato all’evento. La polizia di Zurigo ha riferito che lungo il percorso del corteo sono stati disegnati graffiti, lanciata vernice sulle facciate e rotte delle vetrine. L’ammontare dei danni non è ancora stato quantificato.

Al termine del corteo autorizzato, alcuni membri dei “black bloc” e altri manifestanti hanno proseguito in modo non autorizzato nelle zone della Militärstrasse e della Kasernenstrasse. Dopo un’iniziale tolleranza per il blocco di una strada, la polizia è intervenuta intorno alle 21.30, disperdendo le e i manifestanti con cannoni ad acqua. I partecipanti alla protesta hanno reagito lanciando pietre e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma. La situazione è tornata alla calma intorno alle 23.00.

La manifestazione era stata organizzata dal Movimento per il Socialismo per protestare contro la presenza del presidente statunitense Donald Trump al WEF di Davos.

Tensioni tra minacce di dazi e diplomazia

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin che ha dato il via ai lavori del WEF martedì in un clima di tensione. Le preoccupazioni maggiori derivano dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump d’imporre dazi aggiuntivi a otto Stati europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Regno Unito) che si oppongono alle sue ambizioni espansionistiche in Groenlandia.

In risposta a queste minacce, gli ambasciatori dell’Unione Europea (UE) hanno tenuto una riunione di emergenza a Bruxelles. Un vertice straordinario dei 27 Paesi membri si terrà giovedì sera nella capitale belga, come annunciato da un portavoce del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso l’intenzione di richiedere l’attivazione dello strumento anti-coercizione dell’UE in caso di nuovi dazi doganali americani. Questo strumento, che richiede la maggioranza qualificata dei Paesi dell’Unione Europea, permette di bloccare l’accesso ai mercati pubblici europei o di congelare determinati investimenti.

I discorsi di Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, previsti dopo quello di Parmelin, saranno seguiti con particolare attenzione. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe intervenire martedì al WEF, come pubblicizzato dalla Ukraina House.

La Svizzera, pur non essendo direttamente interessata dalle minacce di dazi di Trump, potrebbe subire danni collaterali. Il Governo elvetico ha mantenuto un profilo discreto riguardo alle minacce sulla Groenlandia.

