Washington mette la Svizzera “in prima fila” per i negoziati con la Cina

Altri sviluppi Per i bagordi da Eurovision e per la vittoria del Basilea, la polizia ferma 150 persone Questo contenuto è stato pubblicato al Migliaia di persone si sono riversate per le strade del centro di Basilea ieri in occasione della cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest (ESC) e per festeggiare l'FCB, laureatosi nel tardo pomeriggio - e con tre giornate d'anticipo - campione svizzero. Di più Per i bagordi da Eurovision e per la vittoria del Basilea, la polizia ferma 150 persone

Altri sviluppi L’identikit di chi froda in Svizzera: uomo, 36-55enne e non ce l’ha con l’azienda Questo contenuto è stato pubblicato al Uomo, 36-55enne e attivo da più di sei anni in azienda, nei cui confronti non ha risentimento: è l'identikit del tipico criminale in colletto bianco, stando a uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza KPMG. Di più L’identikit di chi froda in Svizzera: uomo, 36-55enne e non ce l’ha con l’azienda

Altri sviluppi Saccheggiano il villaggio evacuato di Brienz, arrestati Questo contenuto è stato pubblicato al Stanotte due presunti saccheggiatori di origini rumene sono entrati nel villaggio grigionese e hanno saccheggiato le case vuote. Grazie all'impiego di droni e cani poliziotto i due sono stati arrestati a Surava dopo aver tentato la fuga. Di più Saccheggiano il villaggio evacuato di Brienz, arrestati

Altri sviluppi Eurovision inaugurato a Basilea con una sfilata delle 37 delegazioni Questo contenuto è stato pubblicato al Questo pomeriggio a Basilea è stato dato il colpo di avvio dell'Eurovision Song Contest (ESC), che durerà fino a sabato. Per la cerimonia è stato srotolato il più lungo tappeto turchese della storia del concorso (1,3 km). Di più Eurovision inaugurato a Basilea con una sfilata delle 37 delegazioni

Altri sviluppi Negato l’ingresso negli USA a una donna svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al A quanto pare si tratta di un caso isolato: il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non è a conoscenza di altri connazionali coinvolti in una situazione simile. Di più Negato l’ingresso negli USA a una donna svizzera

Altri sviluppi Investimenti per 150-200 miliardi dalla Svizzera agli USA Questo contenuto è stato pubblicato al Le aziende svizzere vogliono iniettare negli Stati Uniti 150-200 miliardi di franchi di nuovi investimenti. A dirlo è il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent. Di più Investimenti per 150-200 miliardi dalla Svizzera agli USA

Altri sviluppi Merz: “In Germania nessuno stato di emergenza sull’immigrazione” Questo contenuto è stato pubblicato al "Stiamo effettuando controlli più intensi alle frontiere. Stiamo effettuando controlli più o meno come durante gli Europei di calcio dell'anno scorso. Continueremo anche a respingere le persone. Ma tutto questo è in linea con il diritto europeo". Di più Merz: “In Germania nessuno stato di emergenza sull’immigrazione”

Altri sviluppi Svizzera e USA vogliono accelerare il processo per l’intesa sui dazi Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera e gli Stati Uniti hanno intenzione di accelerare il processo in corso per giungere a un'intesa sui dazi imposti da Washington, ma al momento congelati. Lo ha affermato durante un incontro coi media la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Di più Svizzera e USA vogliono accelerare il processo per l’intesa sui dazi

Altri sviluppi Vecchie banconote, centinaia di milioni nelle casse di Cantoni e Confederazione Questo contenuto è stato pubblicato al Il controvalore, pari a quasi un miliardo di franchi, delle banconote della sesta serie non cambiate finirà in buona parte nelle casse della Confederazione, dei Cantoni e del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura. Di più Vecchie banconote, centinaia di milioni nelle casse di Cantoni e Confederazione