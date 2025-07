Tentativo di evasione dal carcere di Sion

Sventato un tentativo di evasione. Keystone-SDA

Un tentativo di evasione dal carcere di Sion è stato sventato domenica mattina grazie a un massiccio intervento di polizia, che ha fermato tre detenuti saliti sul tetto della prigione; due di loro sono rimasti feriti e un’inchiesta è stata aperta.

Keystone-ATS

Tre detenuti hanno tentato di evadere domenica mattina dal carcere di Sion (canton Vallese). Per la loro cattura si è reso necessario un imponente dispositivo di polizia.

In circostanze ancora da determinare, i tre sono riusciti alle 8:20 a salire sul tetto della prigione, con lo scopo di fuggire, ha indicato oggi la polizia cantonale vallesana.

L’intervento si è concluso poco prima di mezzogiorno e ha necessitato l’impegno di 35 agenti e di specialisti negoziatori, oltre che dell’unità cinofila. I tre sono infine stati fermati. Due dei fuggiaschi sono rimasti feriti.

I detenuti si trovavano in prigione da qualche mese, precisano le forze dell’ordine. La popolazione non ha mai corso pericoli. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche della tentata evasione.