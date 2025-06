Vallese, situazione stabile nella Val de Bagnes, evacuazione rientrata

La situazione nell'alta Val de Bagnes, in Vallese - colpita a inizio giugno da una forte ondata di maltempo e a rischio di nuove colate detritiche - si è stabilizzata.

Questa mattina le autorità hanno revocato l’ordine di evacuazione per i residenti dalla frazione di Les Epenays e la zona di Fregnoley.

Le condizioni attuali non richiedono l’estensione di questa misura di sicurezza, ha annunciato oggi il Comune di Val de Bagnes in un comunicato. Le autorità rilevano che lo scioglimento delle nevi è in calo e che non si sono più verificate colate detritiche dall’8 giugno. Inoltre dai dati dei GPS che monitorano i movimenti in quota si evince una diminuzione dell’intensità degli smottamenti.

I lavori per rimpiazzare il ponte distrutto il 2 giugno scorso procedono secondo i piani, ha aggiunto il Comune. Due settimane fa, detriti torrenziali hanno spazzato via il ponte provvisorio di emergenza nella Val de Bagnes. Da allora, il villaggio di Lourtier (VS) era raggiungibile solo tramite un percorso pedonale e ciclabile. Il manufatto era stato costruito solo dieci mesi prima, dopo le devastanti intemperie del luglio 2024, e collegava Champsec all’alta valle, dove vivono circa 400 persone

Dopo le forti precipitazioni e ulteriori colate detritiche nella zona, le autorità avevano ordinato lo sfollamento di una trentina di persone durante il week-end di Pentecoste.