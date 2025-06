Ritrovati resti umani a Blatten

Altri sviluppi

In arrivo sanzioni nazionali contro il littering

Questo contenuto è stato pubblicato al Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrebbe in futuro essere sanzionato con una multa di 100 franchi. Lo prevedono nuove norme federali contro il littering contenute in un pacchetto di ordinanze ambientali inviate oggi in consultazione dal Consiglio federale.

