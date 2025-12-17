La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Un incendio devasta il ristorante 3023 a Verbier

arrivo seggiovia les attelas
Il ristorante è situato nei pressi della seggiovia Les Attelas. Keystone-SDA

Un vasto incendio ha distrutto il ristorante 3023 nel comprensorio sciistico di Verbier, che a causa degli ingenti danni non potrà riaprire per la stagione invernale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Un incendio ha devastato il ristorante 3023 nel comprensorio sciistico di Verbier (canton Vallese). Situato nei pressi della seggiovia Les Attelas, il locale pubblico non potrà riaprire per la stagione invernale a causa dei danni troppo ingenti. La polizia cantonale vallesana e gli impianti di risalita Téléverbier hanno riferito queste informazioni all’agenzia Keystone-ATS. L’incendio è scoppiato poco prima delle 7:00 di mercoledì ed è già stato domato.

Non appena è scattato l’allarme, i soccorritori sono stati rapidamente allertati e sono intervenuti nel più breve tempo possibile, ha precisato Téléverbier. Sono stati necessari anche degli elicotteri.

Stando alla polizia, non si registrano vittime o feriti. Tuttavia, l’incendio ha causato ingenti danni materiali, costringendo Téléverbier a decidere di non riaprire il ristorante per la stagione invernale.

Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte del rogo.

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR