Maltempo in Vallese: chiuse strade e ferrovie

È tornata la neve. Keystone / Jean-Christophe Bott

In seguito alle forti precipitazioni che da martedì sera si abbattono sul versante meridionale delle Alpi vallesane, le autorità di Sion hanno deciso la chiusura preventiva di alcune strade. Interrotto anche il traffico ferroviario tra Briga e Milano Centrale. Chiuso il tunnel del Gran San Bernardo.

2 minuti

Keystone-ATS

Nonostante la Pasqua sia alle porte, il Vallese deve fare i conti con le precipitazioni, sia di pioggia che di neve. Per questo motivo le autorità hanno deciso la chiusura preventiva di alcune strade: l’accesso alle località turistiche di Saas-Fee e Saas-Almagell non è possibile. Le autorità non indicano quale sia la durata del provvedimento. Hanno anche emanato un preallarme per pericolo di straripamento del Rodano. Dal canto suo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) conferma un’allerta di livello massimoCollegamento esterno per le piogge, di grado 5 su 5, per la zona del Sempione e le regioni limitrofe.

Contenuto esterno Somma delle precipitazioni nelle ultime 48 ore (Combiprecip, combinazione di radar e pluviometri). I quantitativi maggiori sono stati raggiunti nell'alto Piemonte, con le regioni svizzere confinanti toccate più marginalmente. pic.twitter.com/YTbTea0uR0Collegamento esterno — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) April 17, 2025 Collegamento esterno

A causa del maltempo è anche stata interrotta la linea ferroviaria tra Briga e Milano Centrale. Una chiusura che si protrarrà almeno per buona parte della giornata di giovedì.

Le chiusure non si fermano qui: da lunedì risulta essere inaccessibile al traffico anche il tunnel del Gran San Bernardo a causa della neve.

Il tunnel del Gran San Bernardo giovedì mattina. letunnel.ch

Con l’arrivo della Pasqua, queste chiusure non saranno benefiche per il traffico, che si prevede intenso nei prossimi giorni. Le Ferrovie federali svizzere FFS avevano fatto sapere già a fine marzo che nel week end pasquale avrebbero messo a disposizione 64’000 posti in più sui treniCollegamento esterno.

Finora il maltempo non ha provocato “alcun danno serio”, né nei settori coperti dall’allerta massima né in quelli in cui il livello era (e rimane) inferiore. Rimane comunque alto il pericolo di disastri naturali come esondazioni, colate detritiche lungo i corsi d’acqua laterali, frane e cadute di massi.

La autorità cantonali vallesane hanno anche pubblicato le regole di comportamento per la popolazione: non avvicinarsi ai corsi d’acqua, limitare gli spostamenti ed evitare scantinati e parcheggi sotterranei in caso di alluvione.