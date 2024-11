Sette nuovi cuccioli di San Bernardo sono nati alla Fondazione Barry

Finesse, mamma per la seconda volta. Keystone-SDA

Sette nuovi cuccioli di San Bernardo - quattro maschietti e tre femminucce - sono nati la scorsa settimana alla Fondazione Barry di Martigny (canton Vallese).

1 minuto

Keystone-ATS

Per veder dal vivo i nuovi sette cuccioli nati a Barryland bisognerà aspettare l’estate prossima: il parco è attualmente chiuso per lavori. Tuttavia, il loro sviluppo può essere seguito online grazie alla webcam installata dalla fondazioneCollegamento esterno, si legge in una nota diffusa martedì.

I loro genitori sono la femmina a pelo corto “Finesse du Grand St. Bernard”, che presto compirà quattro anni, e il maschio a pelo lungo “Elias du Grand St. Bernard”.

I cuccioli sono in perfetta salute. “Finesse, che è una madre esemplare, si sta prendendo cura in modo meraviglioso della sua cucciolata”, ha precisato la fondazione.

Precedente Seguente I sette cuccioli nati alla fondazione Barry. Fondazione Barry Finesse, che è una madre esemplare, si sta prendendo cura in modo meraviglioso della sua cucciolata” Fondazione Barry Finesse, che è una madre esemplare, si sta prendendo cura in modo meraviglioso della sua cucciolata” Fondazione Barry Finesse, che è una madre esemplare, si sta prendendo cura in modo meraviglioso della sua cucciolata” Fondazione Barry Finesse, che è una madre esemplare, si sta prendendo cura in modo meraviglioso della sua cucciolata” Fondazione Barry Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

I cuccioli riceveranno tutti un pedigree e avranno nomi che iniziano con la lettera “U”. I responsabili dell’allevamento sottolineano che la stessa giovane madre è nata alla Fondazione Barry, dove è stata socializzata e addestrata. Anche il padre è nato nel canile, ma ora vive in Belgio.

Circa 30 cani San Bernardo vivono in maniera permanente alla Fondazione Barry e una ventina di cuccioli con pedigree nasce in media ogni anno.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative