Diversi soldati feriti nel corso di esercitazioni militari

Un'esercitazione dell'esercito è finita male per un soldato. Keystone-SDA

Un soldato dell'esercito svizzero è rimasto gravemente ferito venerdì durante un'esercitazione con un obice semovente sul Passo del Sempione, nel canton Vallese. Sono diversi gli incidenti occorsi la scorsa settimana a militi elvetici.

2 minuti

Keystone-ATS

L’incidente è avvenuto sul poligono militare del Sempione, ha indicato sabato l’esercito in una nota. Un obice semovente M109 che faceva retromarcia si è scontrato con un veicolo dello stesso tipo che si trovava dietro di esso.

Secondo quanto comunicato, un militare è rimasto incastrato in un portello e ha riportato ferite alla testa e al torace. I medici militari hanno prestato i primi soccorsi sul posto e successivamente il malcapitato è stato trasportato da un elicottero di Air Zermatt in ospedale.

Il soldato stava svolgendo il servizio militare pratico presso la scuola di artiglieria e ricognizione 31. L’esercito ha comunicato che la giustizia militare ha avviato un’indagine preliminare.

Altri incidenti questa settimana

A metà settimana si era già verificato un grave incidente durante l’esercitazione TRIAS 25 delle forze armate rossocrociate in corso ad Allentsteig (Austria) assieme a truppe tedesche e austriache. Nel corso di un esercizio notturno, un blindato ha investito un giovane soldato elvetico che dormiva in un sacco a pelo ferendolo gravemente alle gambe. Anche in questo caso la giustizia militare ha avviato un’indagine.

Sempre venerdì mattina, e sempre in Austria, un milite svizzero 22enne si è scontrato con un’automobile guidata da una 19enne. I due sono rimasti feriti. Secondo la polizia dello stato federato della Bassa Austria, dove si trova Allentsteig, il giovane, che guidava un veicolo militare, voleva attraversare una strada per blindati nella locale piazza d’armi e, nel farlo, si è schiantato contro l’auto della ragazza. I due hanno entrambi riportato ferite “di gravità indeterminata”.

Intossicazione da fumo

La serie di infortuni nell’ambito dell’esercitazione TRIAS 25 annovera anche due militi finiti in ospedale per aver inalato fumo mentre cercavano di spegnere un incendio boschivo divampato mercoledì nel campo di addestramento di Allentsteig.