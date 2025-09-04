Blatten, i pericoli naturali sono il maggiore fattore d’incertezza per il futuro

Altri sviluppi Qui Svizzera Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma Questo contenuto è stato pubblicato al La percezione di benessere fisico delle svizzere e degli svizzeri è peggiorata negli ultimi cinque anni: lo rivela uno studio pubblicato giovedì dall'istituto di ricerca Sotomo secondo cui solo l'11% della popolazione si sente in ottima salute. Di più Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma

Altri sviluppi Qui Mondo Deraglia funicolare a Lisbona, almeno 15 morti Questo contenuto è stato pubblicato al Almeno 15 persone sono morte nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, delle autorità portoghesi. Lo si apprende dalla Tv di Stato. Di più Deraglia funicolare a Lisbona, almeno 15 morti

Altri sviluppi Qui Svizzera Il calciatore Breel Embolo è stato condannato in seconda istanza Questo contenuto è stato pubblicato al Il giocatore della nazionale svizzera di calcio Breel Embolo è stato condannato anche in seconda istanza, dal Tribunale d'appello di Basilea Città, per minacce ripetute. La sentenza si riferisce a un caso risalente al 2018. Di più Il calciatore Breel Embolo è stato condannato in seconda istanza

Altri sviluppi Qui Svizzera Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia Questo contenuto è stato pubblicato al L'impresa On è nuovamente oggetto di critiche a causa della croce svizzera sulle sue scarpe. Di più Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia

Altri sviluppi Qui Svizzera Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche Questo contenuto è stato pubblicato al Le falde freatiche svizzere sono sempre più sotto pressione. Il cambiamento climatico, gli inquinanti e i conflitti di utilizzo esercitano una pressione crescente su questa risorsa. Di più Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche

Altri sviluppi Qui Svizzera La direttrice di SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni Questo contenuto è stato pubblicato al La direttrice della radiotelevisione svizzerotedesca (SRF) Nathalie Wappler si dimette. La 57enne lascerà la funzione a fine aprile 2026 dopo averla ricoperta per sei anni e mezzo, ha comunicato oggi sul proprio sito web la stessa SRF. Di più La direttrice di SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni

Altri sviluppi Qui Svizzera Azione contro la “fast fashion” davanti a Palazzo federale Questo contenuto è stato pubblicato al Cinque tonnellate di abiti usati sono state lasciate stamattina davanti a Palazzo federale. Si tratta di un'azione simbolica di 13 organizzazioni per chiedere al Consiglio federale e al Parlamento di agire contro la "fast fashion". Di più Azione contro la “fast fashion” davanti a Palazzo federale

Altri sviluppi Qui Svizzera Lanciata una campagna nazionale contro le violenze contro il personale dei trasporti pubblici Questo contenuto è stato pubblicato al Il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) ha organizzato per mercoledì, in tutta la Svizzera, una giornata d'azione intitolata "Stop alla violenza - più rispetto per il personale" dei trasporti pubblici. Le aggressioni sono infatti in aumento, viene denunciato. Di più Lanciata una campagna nazionale contro le violenze contro il personale dei trasporti pubblici

Altri sviluppi Qui Svizzera Alla grande parata a Pechino c’era anche Ueli Maurer Questo contenuto è stato pubblicato al L'ex consigliere federale Ueli Maurer ha partecipato alla grande parata militare organizzata a Pechino in occasione dell'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Di più Alla grande parata a Pechino c’era anche Ueli Maurer