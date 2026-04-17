Voto elettronico, 3 Cantoni hanno ottenuto l’autorizzazione per il 14 giugno
Nonostante la recente panne del voto elettronico a Basilea Città, la Cancelleria federale ha concesso a Grigioni, San Gallo e Turgovia l'autorizzazione per le votazioni del 14 giugno, giudicando il loro sistema sicuro e diverso da quello renano.
I Cantoni Grigioni, San Gallo e Turgovia sono stati autorizzati a ricorrere al voto elettronico in occasione delle consultazioni popolari federali del 14 giugno, annuncia venerdì la Cancelleria federale (CaF).
Le procedure sono state verificate e sono state adottate misure supplementari a seguito di una panne verificatasi l’8 marzo a Basilea Città. La CaF ritiene molto improbabile che un problema analogo a quello verificatosi a Basilea Città possa ripetersi, indica una nota odierna della stessa Cancelleria.
All’inizio di marzo, nel cantone renano 2’048 voti espressi elettronicamente non hanno potuto essere decrittati né conteggiati, a causa di irregolarità nell’utilizzo di chiavette USB protette da un codice PIN. Non sussiste alcun nesso tra l’evento verificatosi a Basilea Città e il sistema di voto elettronico messo a disposizione dalla Posta e usato da Grigioni, San Gallo e Turgovia.
Dal canto suo, il Cantone di Basilea Città aveva deciso di commissionare un’analisi esterna sulle circostanze e le cause del problema. La CaF esaminerà i risultati nel dettaglio di questa verifica e, se necessario, inviterà i Cantoni ad adottare ulteriori provvedimenti. Il Consiglio di Stato di Basilea Città ha deciso di sospendere le prove di voto elettronico fino alla fine del 2026.
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