Votazione sulla responsabilità ambientale, il fossato tra destra e sinistra

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero voterà il 9 febbraio sull'iniziativa popolare "per la responsabilità ambientale". Il testo dei Giovani Verdi chiede che l'economia prenda in considerazione i limiti del pianeta. Chi si oppone ritiene che ciò potrebbe danneggiare la prosperità della Svizzera.

Di più Iniziativa per la responsabilità ambientale: indispensabile per la sinistra, insostenibile per la destra