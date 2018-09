La proposta sottoposta al verdetto delle urne si opponeva al modello in vigore in gran parte della Svizzera (salvo alcune eccezioni), ovvero il modello 3/5 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, che prevede l'insegnamento di una seconda lingua nazionale al terzo anno e dell'inglese al quinto.

Il testo chiedeva in sostanza che alle elementari, oltre all'idioma regionale, venisse insegnato solo l'inglese o il tedesco. L'inglese nelle zone germanofone, il tedesco in quelle italofone e romance. A farne le spese sarebbero stati l'italiano nelle scuole germanofone e l'inglese in quelle romance e italofone. Questi due idiomi sarebbero infatti slittati alla scuola secondaria.

Nei Grigioni l'italiano rimarrà alle elementari
23 settembre 2018 - 16:40
I cittadini grigionesi hanno respinto domenica l'iniziativa popolare denominata "Solo una lingua straniera nelle scuole elementari". Oltre il 65% dei votanti ha seguito la raccomandazione del Parlamento cantonale, che aveva raccomandato di respingere l'iniziativa.

"Il voto odierno è espressione della solidarietà che esiste tra le comunità di lingua tedesca, romancia e italiana all'interno del Cantone", si legge nella nota congiunta delle associazioni linguistiche Lia Rumantscha e Pro Grigioni Italiano. "Fortunatamente - conclude la nota - la maggioranza delle cittadine e dei cittadini ha compreso i danni che sarebbero stati arrecati alla coesione cantonale accogliendo il testo e distanziandosi dalla via seguita dal resto del Paese".