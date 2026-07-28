Volare costa quasi il 70% in più rispetto al 2021

L'incremento del prezzo dei voli dovrebbe continuare. Keystone-SDA

Negli ultimi cinque anni il costo dei biglietti aerei è fortemente aumentato, stando al portale svizzero di confronto Comparis.

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Keystone-ATS

Nel giugno di quest’anno volare costava in media il 68% in più rispetto allo stesso mese del 2021, secondo l’ultimo aggiornamento dell’indice dei prezzi del tempo libero di Comparis Un incremento che potrebbe non fermarsi.

L’indicatore di Comparis, che monitora l’andamento dell’inflazione nei settori del tempo libero, della cultura, della ristorazione e dei viaggi, ha registrato in giugno un aumento dello 0,2% rispetto a maggio, dopo il +0,3% del mese precedente. Mostra quindi una dinamica accentuata rispetto all’indice nazionale dei prezzi al consumo, che è rimasto invariato nello stesso periodo.

A spingere verso l’alto il parametro di Comparis sono stati principalmente i rincari nei servizi di trasporto individuale e nel settore paralberghiero – che comprende appartamenti per vacanze, campeggi e ostelli – salito del 4% su base mensile. “Entrano in gioco gli effetti stagionali: la domanda aumenta e molti operatori alzano temporaneamente le tariffe, soprattutto in prossimità della data di arrivo”, commenta Michael Kuhn, esperto della società di comparazione online, citato in un comunicato. “A ciò si aggiungono l’aumento dei costi energetici, dei salari, delle polizze assicurative e della manutenzione”.

In giugno si è registrato un calo del 7% dei prezzi dei voli rispetto a maggio, effetto dell’adeguamento delle tariffe, dopo i picchi di aprile, e di una lieve flessione della domanda, condizionata anche da incertezze geopolitiche e timori sull’approvvigionamento di cherosene. L’aumento della capacità offerta dalle compagnie e una maggiore concorrenza su alcune rotte hanno contribuito a ridurre le tariffe, spiega Kuhn. Il dato va comunque letto con cautela: rispetto a giugno 2025, i biglietti aerei risultano comunque più cari del 3%.

“Non abbiamo ancora raggiunto il picco”, avverte Kuhn. “Nei prossimi dodici mesi volare diventerà ancora più costoso, soprattutto in Business Class. In tale ambito l’offerta è limitata, la concorrenza ridotta e i clienti sono meno sensibili alle variazioni di prezzo”. Tra i fattori strutturali che spingono i costi verso l’alto figurano il caro-carburante, l’aumento degli oneri per il personale e la manutenzione, come pure i ritardi nelle consegne di nuovi velivoli e la riduzione mirata della capacità sulle rotte meno redditizie.

Un dato controcorrente arriva dal ramo delle strutture ricettive alternative: mentre gli hotel hanno registrato un rincaro del 14% nell’ultimo quinquennio, il comparto paralberghiero è oggi mediamente più economico del 3% rispetto al 2021.

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