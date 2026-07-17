Violenti temporali si abbattono sulla Svizzera

Violenti temporali provocano allagamenti e caduta di alberi Keystone-SDA

I violenti temporali che hanno colpito la Svizzera giovedì notte hanno causato notevoli disagi, tra cui centinaia di interventi dei pompieri a Zurigo, piogge torrenziali e grandine a Winterthur e forti raffiche di vento nel canton Friburgo.

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Keystone-ATS

Giovedì sera e nella notte alcune regioni della Svizzera sono state nuovamente colpite da violenti temporali. Nel canton Zurigo, i pompieri sono dovuti intervenire 268 volte, secondo i dati forniti dai servizi di soccorso zurighesi su X.

La maggior parte degli interventi ha riguardato infiltrazioni d’acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23:00 sono stati registrati oltre 26’000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza.

È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell’intero mese di luglio. A Winterthur, sono caduti anche chicchi di grandine fino a 3 centimetri di diametro, ha precisato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Forti temporali anche in Romandia, dove giovedì sera il Montreux Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente ed evacuare gli spazi esterni, nonché le strutture provvisorie, poco dopo le 20:00. Tutte le attività sono tuttavia riprese alle 21:23.

Nel canton Friburgo, è stato soprattutto il vento violento a farla da padrone. A Plaffayen (sempre canton Friburgo), nella regione dello Schwarzseee, Eolo ha soffiato con raffiche fino a 108 km/h, stando a MeteoSvizzera.

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