La produzione di vino in Svizzera nel 2025 è stata moderata ma di alta qualità

Poco ma buono. Keystone-SDA

Nonostante una qualità "davvero notevole", la produzione di vino del 2025 è rimasta inferiore alla media decennale a causa di un calo registrato nella Svizzera italiana.

2 minuti

Keystone-ATS

L’anno viticolo 2025 è stato caratterizzato da condizioni globalmente propizie che hanno portato alla produzione di un vino di una qualità considerata “davvero notevole”. Lo si legge in un comunicato diffuso martedì dall’Ufficio federale dell’agricoltura.

A livello quantitativo, la produzione ha raggiunto 82 milioni di litri di vino, superando di 7 milioni il 2024, che era però stato un anno particolarmente scarso. I volumi del 2025 rimangono sotto la media decennale di 90 milioni di litri.

Nella Svizzera tedesca si è registrato l’incremento più significativo, con un +32% a 13,7 milioni di litri, con la Romandia che segue al +6,3% a 64,6 milioni di litri. Calo invece nella Svizzera italiana (Ticino e Mesolcina), con un -8,1% a 3,4 milioni di litri. La flessione a sud delle Alpi è dovuta in particolare alle condizioni meteo sfavorevoli durante fioritura e vendemmia e alla presenza del coleottero giapponese nel Mendrisiotto.

A livello svizzero l’anno viticolo è iniziato nel 2025 con un clima secco e mite, senza problemi nel periodo della fioritura. Qualche grattacapo lo hanno provocato localmente le piogge di giugno e la vendemmia – piuttosto precoce – è stata in alcuni luoghi disturbata dai rovesci.

Il contesto per il settore, viene ricordato nella nota, è piuttosto difficile, con costi di produzione elevati e cali delle vendite. Proprio tenendo conto di questo l’alta qualità del prodotto è considerata un segnale positivo.

L’anno scorso la superficie viticola svizzera ammontava a 14’432 ettari, 52 ettari in meno su base annua (-0,4%). Nella seduta del 25 febbraio scorso, il Consiglio federale ha dato seguito alla decisione del Parlamento di stanziare 10 milioni di franchi a sostegno del mutamento strutturale delle superfici viticole.

