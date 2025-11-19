Victorinox: “Sollievo per il taglio dei dazi, ma la sfida non è finita”
Victorinox accoglie con sollievo la riduzione dei dazi doganali statunitensi al 15%, poiché crea un quadro normativo più gestibile per le esportazioni verso il suo mercato più importante, nonostante permangano ancora delle sfide.
Il CEO di Victorinox Carl Elsener reagisce con sollievo alla riduzione dei dazi doganali statunitensi al 15% sui prodotti svizzeri. La novità crea un “quadro normativo decisamente più gestibile” per le esportazioni negli Stati Uniti, ha indicato mercoledì all’agenzia AWP il fabbricante di coltellini tascabili e coltelli da cucina
Grazie all’abbassamento delle barriere doganali “il sacrificio finanziario” per le consegne negli Stati Uniti sarà notevolmente inferiore, ha sottolineato il dirigente. Allo stesso tempo i dazi diretti ancora in vigore e quelli aggiuntivi sull’acciaio rimangono una “grande sfida”. Anche dagli Stati Uniti giunge un chiaro segnale di sollievo: i team sul posto hanno valutato la nuova situazione come impegnativa, ma “decisamente più gestibile” rispetto a quella precedente..
Gli USA rappresentano il mercato estero più importante per il gruppo, contribuendo a il 18% del fatturato. L’obiettivo rimane quello di consolidare la presenza nel paese e di fare tutto il possibile per non perdere quote di mercato, ha fatto sapere Elsener.
Victorinox considera peraltro l’accordo doganale annunciato da Berna e Washington come un primo passo importante per favorire la competitività dell’industria elvetica. A lungo termine sono però necessari ulteriori miglioramenti delle condizioni quadro, ad esempio attraverso intese commerciali e l’eliminazione degli ostacoli amministrativi.
