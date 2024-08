Via libera da Berna per uno scambio di dati con gli USA

Solo le società certificate negli Stati Uniti potranno ottenere dati elvetici. KEYSTONE

A partire dal prossimo 15 settembre società certificate negli Stati Uniti potranno ricevere dati personali svizzeri.

Dati personali svizzeri potranno essere trasferiti a società certificate negli Stati Uniti. Lo ha stabilito il Consiglio federale dopo aver constatato che il livello di protezione è sufficiente. La relativa modifica di ordinanza entrerà in vigore il 15 settembre.

La certificazione per le imprese statunitensi garantisce il rispetto delle misure e delle garanzie previste, precisa il governo in una nota. In particolare, quelle certificate sono autorizzate a trattare i dati soltanto agli scopi per cui sono stati raccolti e non possono trasmetterli a terzi, ad esempio a imprese non certificate. Per l’accesso da parte delle autorità statunitensi ai dati personali trasferiti dalla Svizzera, il quadro prevede una serie di garanzie, tra cui un meccanismo di ricorso.

La valutazione si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione dei dati il 1° settembre 2023. Il Consiglio federale determina quali Stati soddisfano questa condizione aggiornando l’elenco vincolante.

