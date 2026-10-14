Vetture nuove e usate, prezzi medi in calo in Svizzera grazie ai marchi cinesi

Keystone-SDA

Il prezzo medio delle automobili in Svizzera continua a diminuire, sia per i veicoli nuovi che per quelli usati.

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Tra i fattori che potrebbero contribuire alla flessione delle quotazioni figura anche la crescente concorrenza dei marchi cinesi, che propongono modelli a costi più contenuti.

Stando a un’analisi di mercato pubblicata mercoledì da AutoScout24, portale di primo piano nella Confederazione per la vendita di vetture, nel terzo trimestre i prezzi medi richiesti per le auto nuove sulla piattaforma sono diminuiti del 2,6% rispetto ai tre mesi precedenti e del 5,8% su base annua. La tendenza al ribasso riguarda anche il mercato dell’usato: i prezzi medi delle vetture d’occasione sono scesi dello 0,8% in confronto al secondo trimestre e del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le flessioni più marcate si registrano tra alcune categorie di mezzi nuovi. Le auto a benzina hanno perso rispettivamente il 4,4% (trimestre) e il 4,9% (anno). Ancora più consistente il calo per le ibride plug-in nuove, il cui costo è diminuito del 16% su base annua. In controtendenza si sono mossi i prezzi delle vetture elettriche usate, aumentati dell’1,5% rispetto al periodo aprile-giugno; il confronto annuale rimane tuttavia negativo, con una flessione dell’1,4%.

Il calo dei prezzi si inserisce in una tendenza già in atto da tempo. In primavera AutoScout24 – piattaforma appartenente a Swiss Marketplace Group (SMG) – aveva già segnalato la crescente diffusione in Svizzera dei costruttori cinesi, più economici. Oltre ai prezzi competitivi, a favorire l’interesse per questi marchi contribuiscono anche i progressi tecnologici e il ritmo sostenuto dell’innovazione.

Sul fronte dell’offerta, il numero di veicoli pubblicizzati su AutoScout24 è progredito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% su base annua. L’incremento è riconducibile soprattutto alle auto d’occasione, le cui inserzioni sono aumentate rispettivamente dello 0,9% e del 2,5%; per le vetture nuove le variazioni sono invece di -0,8% e +3,9%.

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