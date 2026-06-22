Vertice del Bürgenstock tra passi avanti e tensioni

Il portavoce del DFAE Nicolas Bideau. Keystone-SDA

La Svizzera torna al centro della diplomazia internazionale ospitando sul Bürgenstock, nel canton Nidvaldo, i delicati colloqui tra Stati Uniti e Iran, in un contesto che nelle ultime ore ha alternato segnali incoraggianti e momenti di tensione.

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Keystone-ATS

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Berna accoglie con favore i “progressi costruttivi” emersi nelle prime ore dei negoziati. In particolare, viene giudicata positivamente la creazione di un comitato di alto livello incaricato di proseguire le trattative, così come la definizione di una tabella di marcia di 60 giorni per avviare nuove discussioni tecniche, prevista dal protocollo d’intesa firmato dai presidenti statunitense Donald Trump e iraniano Massoud Pezechkian.

“La nostra diplomazia vuole continuare a essere utile alla de-escalation, alla stabilità e alla pace”, ha dichiarato il portavoce del DFAE Nicolas Bideau, ribadendo la disponibilità della Svizzera a sostenere il processo. Il Paese ha avuto un ruolo attivo nel facilitare i colloqui insieme a Qatar e Pakistan, mentre sul piano della sicurezza sono stati mobilitati fino a 2’000 militari, oltre alla polizia.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 giugno 2026:

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Forti tensioni

Parallelamente ai segnali incoraggianti, non sono mancate forti tensioni. La delegazione iraniana ha infatti protestato per alcune dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, definite minacciose. Secondo l’emittente Press TV, Teheran ha presentato una protesta formale e sta valutando possibili risposte. In un primo momento l’agenzia Tasnim ha parlato di una sospensione dei negoziati e di uno stallo, sostenendo che i rappresentanti iraniani avessero lasciato il tavolo in segno di protesta.

Questa versione è però stata smentita da fonti diplomatiche, secondo cui i colloqui sono invece proseguiti. Anche il caponegoziatore iraniano Mohammed Ghalibaf ha reagito duramente alle parole di Trump, affermando su X che le minacce non avranno effetto e che le forze armate iraniane sono pronte a rispondere.

Nonostante queste frizioni, dal fronte statunitense arrivano segnali di cauto ottimismo. Il vicepresidente J.D. Vance ha parlato di “progressi” registrati nelle ultime ore, definendo l’incontro “storico” e auspicando ulteriori passi avanti nel breve termine.

Aprendo ufficialmente il vertice, Vance ha sottolineato la volontà di Washington di “voltare pagina” e di trasformare i rapporti con l’Iran, a condizione che Teheran rinunci al programma nucleare. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, puntano anche a un cessate il fuoco completo nella regione, che includa il Libano.

Rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia

L’obiettivo dichiarato è “rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia” e costruire un futuro di collaborazione per promuovere pace e prosperità. I negoziati tecnici, pur non risolvendo tutti i nodi, dovrebbero permettere alle parti di sedersi allo stesso tavolo “per la prima volta nella storia”, ha detto Vance.

Al vertice partecipano, oltre al vicepresidente americano e al ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, anche i primi ministri di Qatar e Pakistan in qualità di mediatori. La Svizzera è rappresentata dal consigliere federale Ignazio Cassis, che in mattinata ha avuto incontri separati con le delegazioni iraniana e statunitense.

Nel complesso, la conferenza del Bürgenstock si chiude per ora con un bilancio misto: da un lato aperture concrete e una struttura negoziale definita per le prossime settimane, dall’altro tensioni ancora vive che confermano la fragilità del dialogo. La Svizzera, dal canto suo, ribadisce il proprio ruolo di piattaforma di mediazione, pronta a sostenere un percorso che resta complesso ma che potrebbe aprire nuovi spiragli diplomatici.

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