Verso una nuova legge per motori di ricerca e reti sociali

Per rafforzare i diritti degli utenti e aumentare la trasparenza, il Consiglio federale ha messo in consultazione un avamprogetto di legge che impone nuovi obblighi alle grandi piattaforme online attive in Svizzera.

Il Consiglio federale intende rafforzare i diritti degli utenti online e imporre maggiore trasparenza alle grandi piattaforme online, tra cui i principali motori di ricerca e i social media più diffusi. A tale proposito, l’Esecutivo ha deciso mercoledì di porre in consultazione – fino al 16 febbraio 2026 – un avamprogetto di legge in tal senso.

Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca formano un’importante infrastruttura di comunicazione gestita da poche aziende attive a livello internazionale come Alphabet (che comprende Google, YouTube), Meta (Facebook, Instagram), TikTok e X, le quali però operano secondo regole proprie definite e applicate privatamente, si legge in una nota governativa diramata mercoledì.

Con la nuova legge sui servizi digitali, la Confederazione intende contrastare la diffusione di contenuti illeciti, garantire procedure più trasparenti per la rimozione dei post e tutelare la libertà d’espressione e la formazione dell’opinione pubblica, sottolinea l’Esecutivo nel comunicato.

Le aziende dovranno introdurre meccanismi semplici per segnalare contenuti potenzialmente illeciti, informare gli utenti in caso di rimozioni o blocchi e offrire vie di ricorso interne ed extragiudiziali. Tra i comportamenti che possono essere segnalati rientrano ad esempio la calunnia (art. 174 CP), l’ingiuria (art. 177 CP) o la discriminazione e l’incitamento all’odio (art. 261bis CP), viene precisato.

Sono inoltre previsti obblighi di trasparenza pubblicitaria, l’accesso ai dati per la ricerca e l’Amministrazione e la nomina di un rappresentante legale in Svizzera per le società con sede all’estero. Il Consiglio federale mira così a garantire una maggiore responsabilità digitale e a proteggere meglio gli utenti.

La legge – conclude l’Esecutivo – si limita a regolamentare le maggiori piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca, poiché, considerata la loro portata, esercitano una forte influenza sul dibattito pubblico e sulla formazione delle opinioni. Rientrano nella categoria interessata i servizi che ogni mese vengono utilizzati in media dal 10% della popolazione residente permanente in Svizzera (ossia attualmente circa 900’000 utenti).

