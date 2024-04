Vendite record in Italia per lo scrittore elvetico Joël Dicker

Il nuovo romanzo dello scrittore svizzero Joël Dicker ha conosciuto una prima settimana di vendita da record. Un animale selvaggio (La nave di Teseo) ha infatti venduto in Italia più di 50'000 copie in una settimana.

Il nuovo thriller del ginevrino Joel Dicker eguaglia così, se non forse supera, l’uscita dello stesso titolo nei paesi francofoni.

“I numeri di vendita di Un animale selvaggio, di questa prima settimana, mostrano quanto Joel Dicker, in questi undici anni, si sia radicato tra i lettori italiani. La sua dedizione alla costruzione di grandi storie e la sua battaglia per aumentare il numero dei lettori, devono dare fiducia al mondo dell’editoria. Così si è espressa Elisabetta Sgarbi, responsabile della casa editrice La nave di Teseo. Dicker l’11 maggio sarà tra i protagonisti più attesi del Salone del Libro di Torino.

In Italia un dato di vendita così alto nella prima settimana non si registrava da molto tempo, e comunque molto di rado: negli ultimi anni i casi simili o analoghi a quello di Dicker sono stati pochissimi e isolati: Spare del Principe Harry o l’ultimo libro di Camilleri, Riccardino. Altrimenti bisogna andare ancora più indietro, ai tempi di Inferno di Dan Brown o della saga di Harry Potter di J. K. Rowling.

Dopo il grande successo della precedente trilogia di Harry Quebert, conclusa con Il caso Alaska Sanders, Un animale selvaggio, uscito in Italia il 25 marzo nella traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, segna anche una nuova svolta nell’opera di Dicker.

Per questo nuovo romanzo, l’autore ha infatti deciso di lasciare l’ambientazione americana del Maine di Harry Quebert e adattare stavolta la storia in un contesto più familiare e contemporaneo, il paesaggio intorno alla sua Ginevra natale, con due coppie di protagonisti coinvolti loro malgrado in una rapina e intrappolati in un intrigo diabolico, dal quale nessuno esce indenne, nemmeno il lettore.

