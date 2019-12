Per non avesse mai seguito questa vicenda, ecco il servizio del Quotidiano della RSI:

In generale, i negozi potranno restare aperti fino alle 19 in settimana e fino alle 18.30 il sabato. La domenica resta ancora un tabù. Poi si sono tante eccezioni come gli orari di apertura dei negozi nelle stazioni ferroviarie o i dei comuni turistici o ancora dei comuni confinanti con l'Italia.

La Segreteria di Stato dell'economia ha dato il via libera al Contatto collettivo di lavoro della vendita (CCL) che permetterà di applicare i nuovi orari d'apertura. Un CCL obbligatorio in Ticino.

Una vera e propria guerra tra commercianti, amministrazione federale e sindacati per poter tenere i negozi aperti una mezz'ora in più alla sera... In un'era dove la maggior parte dei paesi non regolamenta più questi aspetti, questa lotta tutta elvetica sembra davvero una vicenda di altri tempi.

Vendita al dettaglio in Ticino Lotta (vinta) per i negozi aperti 30 minuti in più

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lotta (vinta) per i negozi aperti 30 minuti in più 10 dicembre 2019 - 08:16 Una vera e propria guerra tra commercianti, amministrazione federale e sindacati per poter tenere i negozi aperti una mezz'ora in più alla sera... In un'era dove la maggior parte dei paesi non regolamenta più questi aspetti, questa lotta tutta elvetica sembra davvero una vicenda di altri tempi. La Segreteria di Stato dell'economia ha dato il via libera al Contatto collettivo di lavoro della vendita (CCL) che permetterà di applicare i nuovi orari d'apertura. Un CCL obbligatorio in Ticino. In generale, i negozi potranno restare aperti fino alle 19 in settimana e fino alle 18.30 il sabato. La domenica resta ancora un tabù. Poi si sono tante eccezioni come gli orari di apertura dei negozi nelle stazioni ferroviarie o i dei comuni turistici o ancora dei comuni confinanti con l'Italia. A giorni è attesa la pubblicazione sul Foglio ufficiale. Forse già venerdì. Dalla pubblicazione ci saranno 30 giorni di tempo per fare ricorso al Tribunale federale, ma senza effetto sospensivo. Gli occhi saranno puntati su UNIA. Il sindacato si era infatti già opposto al nuovo contratto collettivo della vendita. Troppi i punti che non convincevano: il salario, ad esempio. Ma anche il numero di negozi che lo avevano sottoscritto. Così aveva chiesto l'accesso alla documentazione. Accesso che gli era stato negato. Ora, non appena ci sarà la pubblicazione, UNIA tornerà all'attacco, chiedendo nuovamente i dati, sulla base dei quali deciderà se ricorrere o meno. Per non avesse mai seguito questa vicenda, ecco il servizio del Quotidiano della RSI: