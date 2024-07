Calano in Svizzera le immatricolazioni di veicoli stradali

Calano i motori a scoppio, aumentano le ibride.

Le vendite di veicoli a motore sono scese in giugno: sono stati immatricolati 33'100 auto, camion, bus e moto, con una flessione del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Keystone-ATS

Le informazioni sono state pubblicate martedì dall’Ufficio federale di statistica (UST), che pone l’accento sui dati – già peraltro anticipati due settimane or sono dall’associazione degli importatori Auto-Svizzera – relativi alle automobili, in contrazione del 9% (a 22’700: tutti i dati arrotondati al centinaio per una migliore leggibilità). La flessione media sintetizza evoluzioni settoriali non univoche, che vanno dal -23% dei veicoli a benzina (a 6’500 unità) al +19% dell’ibrido normale (a 7’900), passando dal -20% dell’ibrido plug-in (a 1’800), dal -18% dell’elettrico (a 4’200) e dal -9% del diesel (a 2’300).

In flessione sono risultati pure i furgoni e i camion (-8% a 3’000), come pure i veicoli per i trasporti di persone (-6% a 800, di cui 700 camper), nonché le moto (-11% a 5’900).

Cumulando i primi sei mesi del 2024 si assiste a una lieve diminuzione delle vetture (-1% a 122’400), fra cui spiccano il -12% dei motori a benzina e il -7% dell’elettrico, a fronte del +14% dell’ibrido normale, mentre avanzano autocarri (+9% a 18’500) e le moto (+2% a 29’500), in un contesto in cui autobus nonché camper marciano sul posto (a 4’400). Il totale di tutti i veicoli è stabile a 178’900.

