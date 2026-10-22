Furti nelle armerie vodesi, arrestati due giovani

VD: furti in armerie, due giovani arrestati Keystone-SDA

Due giovani sono stati arrestati nel canton Vaud in seguito a una serie di furti, riusciti e tentati, ai danni di due armerie, mentre un terzo complice è ancora ricercato.

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Keystone-ATS

Nei giorni scorsi due armerie nel canton Vaud, a Morges e Bière, sono state prese di mira da ladri. Due persone sono finite per ora in manette: si tratta di un 14enne algerino e di un 19enne francese. Il primo episodio, quello di Morges, risale a sabato scorso intorno alle 5.00 di mattina, riferisce in una nota odierna la polizia vodese. I malviventi si sono introdotti con un’effrazione nell’armeria, portando via delle armi lunghe e scappando a bordo di un veicolo.

Circa mezz’ora dopo, è scattato un allarme a Bière a seguito di un tentativo abortito di intrufolarsi in un secondo negozio di armi. Malgrado l’ingente dispositivo di ricerca attivatosi, gli autori non sono stati rintracciati. Al momento non è stato stabilito formalmente un legame tra i due casi, specificano le forze dell’ordine cantonali.

Martedì, verso le 3.30, una pattuglia della gendarmeria ha poi individuato una vettura sospetta in prossimità dell’armeria di Bière sopraccitata. Sul posto vi erano tre ladri: uno che si era introdotto nei locali e due che attendevano di fuori. Quello all’interno e uno dei due nei paraggi sono stati arrestati, mentre il terzo è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. In questa circostanza non sono state sottratte armi.

Il Ministero pubblico e il Tribunale dei minori hanno avviato entrambi dei procedimenti penali, si legge ancora nel comunicato. Dopo gli interrogatori di rito, per i fermati, tutti e due residenti in Francia, è stata chiesta la carcerazione preventiva.

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