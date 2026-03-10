Causa un frontale fuggendo dalla polizia: un morto e tre feriti

È successo a Granges-près-Marnand, nel canton Vaud. Keystone-SDA

Nel tentativo di fuggire dalla polizia, un sedicenne ha causato un incidente frontale nel canton Vaud che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre persone.

2 minuti

Keystone-ATS

Un ragazzo di 16 anni alla guida di un’auto ha provocato domenica pomeriggio un incidente mortale a Granges-près-Marnand, nel canton Vaud, mentre tentava di eludere un blocco di polizia. Durante la fuga il giovane si è scontrato frontalmente con una vettura che circolava sulla corsia opposta, causando nell’impatto la morte di una donna.

Stando a quanto comunicato lunedì dalle forze dell’ordine, attorno alle 15:20 il 16enne svizzero domiciliato a Payerne (canton vaud) viaggiava a bordo di un veicolo con targhe rubate e si è quindi sottratto ad un controllo della polizia friburghese effettuato a Sâles (canton Friburgo) ed è fuggito. In seguito una pattuglia ha iniziato l’inseguimento del veicolo, a bordo del quale si trovava anche un coetaneo del 16enne, anch’egli svizzero. All’operazione ha preso parte anche una volante della polizia vodese.

L’inseguimento si è concluso a Granges-près-Marnand, dove il giovane ha perso il controllo della vettura andando a scontrarsi con un’altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e sulla quale viaggiavano uno svizzero di 76 anni e la sua passeggera di 74. Il conducente è stato elitrasportato in gravi condizioni in un nosocomio di Berna, mentre la donna è deceduta sul posto a causa del violento impatto. I due minorenni sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale, precisa la polizia.

L’incidente ha provocato la chiusura per diverse ore della strada che collega Sassel e Granges-près-Marnand. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, oltre che un elicottero della Rega e diverse pattuglie di polizia. È stata aperta un’inchiesta.

