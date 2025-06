Vallese, una colata detritica spazza via un ponte nella Val de Bagnes

Di più Microsoft investe 400 milioni di dollari in Svizzera per Cloud e IA

Questo contenuto è stato pubblicato al Microsoft investe 400 milioni di dollari (326 milioni di franchi) in Svizzera negli ambiti cloud e intelligenza artificiale (IA). I centri esistenti nelle regioni di Ginevra e Zurigo, fra gli altri, verranno sviluppati in questo senso.

Morto Florian Willet, accompagnò una donna a morire nella capsula Sarco

Questo contenuto è stato pubblicato al Florian Willet, co-presidente dell'organizzazione per l'assistenza al suicidio The Last Resort, è morto lo scorso 5 maggio in Germania.

