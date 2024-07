Vallese, torrente in piena spazza via una discarica

Altri sviluppi Una donna svizzera muore nello schianto di un van a Bari Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna svizzera di 44 anni è morta e sei altre persone sono rimaste ferite - due delle quali in maniera grave - in un incidente verificatosi mercoledì a Bari, sull'autostrada A14 in direzione Pescara. Di più Una donna svizzera muore nello schianto di un van a Bari

La Commissione europea ha approvato le nozze tra Ita e Lufthansa.

I lavoratori specializzati che vengono in Svizzera apprezzano il salario, ma si lamentano dei costi dell'alloggio e della vita sociale:

Da oggi, 3 luglio, nell'UE scatta l'obbligo dei tappi che non si staccano dalle bottiglie di plastica, ma in Svizzera c'è chi non intende seguire la direttiva europea

I prezzi dell'elettricità dovrebbero scendere l'anno prossimo in Svizzera. È quanto emerge da un'indagine dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES).

I fallimenti sono in forte crescita in Svizzera, sia per i privati che per le aziende.

Le maglie delle nazionali di calcio costano parecchio, ma perdono anche velocemente di valore.

Lo Zoo de Basilea festeggia150 anni: tutto era iniziato il 3 luglio 1874 con la presentazione di animali indigeni.

I democratici statunitensi hanno mosso le prime critiche pubbliche al presidente Joe Biden dopo il disastroso duello televisivo contro Donald Trump.