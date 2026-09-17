Vallese, precipita un monomotore proveniente da Lugano, tre morti

Il velivolo si è schiantato in territorio di Leukerbad. Keystone-SDA

Un monomotore ripartito da Sion dopo uno scalo si è schiantato martedì pomeriggio nell'Alto Vallese, provocando la morte dei suoi tre occupanti.

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Keystone-ATS

I tre occupanti di un monomotore decollato da Lugano e diretto a Buochs (canton Nidvaldo) sono morti nello schianto del loro velivolo martedì poco dopo le 16.00 in territorio di Leukerbad, nell’Alto Vallese. L’aereo era appena ripartito dal capoluogo vallesano Sion, dove aveva effettuato uno scalo, indica la polizia cantonale in un comunicato di questo pomeriggio. L’identificazione formale delle vittime è in corso.

Le cause dell’incidente sono oggetto di due indagini parallele e coordinate, da un lato del Ministero pubblico della Confederazione e, dall’altro del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), l’organo della Confederazione incaricato di svolgere inchieste su sinistri nell’ambito della ferrovia, dell’aviazione e della navigazione.

Stando agli elementi finora raccolti dagli inquirenti, l’aereo, del tipo Cirrus SR22T, si è scontrato con le pareti rocciose che dominano, a settentrione, la Flüealp, non lontano dal Balmhorn (tra Vallese e Berna). L’allarme è stato dato da testimoni che hanno avvistato un forte sviluppo di fumo.

Massiccia la mobilitazione delle forze di intervento, anche da fuori cantone, tra inquirenti, pompieri e soccorritori, giunti sul posto con tre elicotteri. Gli occupanti dell’aereo erano già deceduti.

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