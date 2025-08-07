La televisione svizzera per l’Italia
Utile in calo per Swisscom, pesa l’integrazione di Vodafone Italia

swisscom
© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

"Il risultato finanziario e la prestazione sul mercato del gruppo Swisscom sono in linea con le nostre aspettative", afferma il Ceo Christoph Aeschlimann.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

Profitti in calo nel primo semestre per Swisscom: sulla scia dei costi dell’integrazione di Vodafone Italia l’operatore telecom ha realizzato un utile netto di 625 milioni di franchi, il 25% in meno dello stesso periodo dell’anno precedente. Grazie alla nuova acquisizione il fatturato ha per contro fatto un balzo del 37% raggiungendo 7,4 miliardi.

“Il risultato finanziario e la prestazione sul mercato del gruppo Swisscom sono in linea con le nostre aspettative”, afferma il Ceo Christoph Aeschlimann, citato in un comunicato. “Sono particolarmente lieto che l’integrazione di Vodafone Italia stia procedendo come previsto”.

Per l’insieme dell’esercizio l’impresa controllata per il 51% dalla Confederazione prevede un fatturato compreso fra 15,0 e 15,2 miliardi di franchi, un risultato a livello di EBITDAaL (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti e al netto degli oneri di leasing) di 5,0 miliardi, nonché investimenti di 3,1-3,2 miliardi, di cui circa 1,7 miliardi in Svizzera. In caso di raggiungimento degli obiettivi, Swisscom intende proporre all’assemblea generale del 2026 l’aumento del dividendo da 22 a 26 franchi.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorre attende l’apertura del mercato di Zurigo alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il corso dell’azione Swisscom è salito del 15%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance è del +11% e in lustro del +20%. Il titolo era ieri scambiato a 580 franchi.

