La popolazione svizzera utilizza regolarmente più di una lingua

Altri sviluppi Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali Questo contenuto è stato pubblicato al È iniziato giovedì il processo contro un sacerdote 56enne, ex cappellano del collegio Papio di Ascona, arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori. Di più Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali

Altri sviluppi Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi Questo contenuto è stato pubblicato al La Lötschental punta a un hotel provvisorio per Natale e a nuovi alloggi sociali per chi ha perso tutto, mentre Blatten prevede un ritorno graduale alla normalità entro il 2029 dopo la frana che ha dimezzato la capacità turistica della valle. Di più Blatten riparte con hotel provvisorio e nuovi alloggi

Altri sviluppi Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti Questo contenuto è stato pubblicato al Il Governo grigionese ha approvato la realizzazione del nuovo servizio di contatto e di accoglienza per tossicodipendenti a Coira. Il centro sarà gestito insieme al locale per il consumo controllato di droga previsto nel quartiere Welschdörfli. Di più Via libera del Governo grigionese al centro d’accoglienza per tossicodipendenti

Altri sviluppi Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile Questo contenuto è stato pubblicato al Nonostante le aspre critiche da Centro e sinistra, in futuro dovrebbe essere possibile realizzare nuove centrali nucleari. Lo sottolinea il Consiglio federale che mercoledì ha adottato il messaggio concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa "Stop al blackout". Di più Per il Governo elvetico la realizzazione di nuove centrali nucleari dovrà essere possibile

Altri sviluppi Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la scoppola dei dazi, la Svizzera deve ingoiare un altro rospo: gli F-35 acquistati dagli Stati Uniti costeranno di più, giacché Washington non è disposta a concedere alla Svizzera il prezzo fisso che Berna pensava di aver negoziato con la controparte. Di più Gli F-35 costeranno di più rispetto al prezzo inizialmente accordato

Altri sviluppi Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo tedesco Lufthansa sta valutando l'acquisto di nuovi aerei Boeing negli Stati Uniti attraverso la Svizzera, una misura che potrebbe ridurre il deficit commerciale americano verso la Confederazione. Di più Lufthansa pensa a una mega-commessa a Boeing attraverso la Svizzera

Altri sviluppi Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos Questo contenuto è stato pubblicato al Il team di Solarstratos ha battuto in Vallese il record mondiale di altitudine mai raggiunta da un aereo elettrico e solare. Ieri il pilota Raphaël Domjan è decollato dall'aeroporto di Sion con il velivolo raggiungendo i 9521 metri di quota. Di più Nuovo record mondiale di altitudine per l’aereo solare di Solarstratos

Altri sviluppi Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano Questo contenuto è stato pubblicato al Il capo dell'esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan e l'inviato speciale degli Stati Uniti Massad Boulos si sono incontrati in Svizzera per discutere una proposta statunitense di "cessate il fuoco globale in Sudan e fornitura di aiuti umanitari". Di più Vertice in Svizzera tra Sudan e USA per un cessate il fuoco nel Paese africano

Altri sviluppi Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo cinque anni di assenza, il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è tornato al Museo dei trasporti di Lucerna, accolto con entusiasmo da pubblico e appassionati. Di più Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo