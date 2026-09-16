Il trasporto ferroviario svizzero segna un nuovo primato di passeggeri

Nuovo record nel 2025 per il trasporto di passeggeri su ferrovia Keystone-SDA

Con 23,7 miliardi di persone-chilometro registrati nel 2025, il trasporto ferroviario di passeggeri in Svizzera ha segnato un nuovo primato, consolidando un trend di crescita costante e superando i livelli pre-pandemia.

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Keystone-ATS

Nuovo record nel trasporto ferroviario di passeggeri in Svizzera: nel 2025, le aziende del settore hanno raggiunto 23,7 miliardi di persone-chilometro, unità di misura corrispondente al trasporto di un passeggero lungo un chilometro di binari. È quanto emerge dai dati pubblicati mercoledì dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Nel confronto su base annua, la domanda ferroviaria registra un aumento del 3,2 % tra il 2024 (22,9 miliardi di persone-chilometro) e il 2025, pari a un incremento di 737 milioni di persone trasportate su una distanza di un chilometro.

La progressione si inserisce in una continuità: il 2024 aveva già fatto registrare un aumento del 3,1% rispetto ai 22,3 miliardi di persone-chilometro rilevati nel 2023 (+693 milioni). Su un periodo di dieci anni, l’utilizzo dei treni presenta una traiettoria nettamente al rialzo nonostante l’impatto della pandemia.

Tra il 2015 e il 2025, il volume di trasporto ferroviario è aumentato del 16,3%, passando da 20,4 miliardi a 23 miliardi di persone-chilometro. Dopo un crollo a 13,3 miliardi nel 2020, nel pieno delle restrizioni sanitarie, il trasporto ferroviario ha ritrovato e superato già nel 2023 il livello precedente alla crisi.

Strada preponderante

Rispetto agli altri modi di trasporto, la rete ferroviaria rimane il secondo pilastro della mobilità svizzera, mentre la strada resta preponderante. Stando ai dati del 2024, i trasporti privati motorizzati (principalmente le automobili) rappresentano il 70,6 % del mercato complessivo con 94,6 miliardi di persone-chilometro.

Le ferrovie si attestano al 17,2% della prestazione totale, davanti alla mobilità dolce (5,9% con 7,8 miliardi) e ai trasporti pubblici su strada come autobus e tram (3,5% con 47 miliardi). Complessivamente, l’insieme dei trasporti pubblici (ferrovia, strada, impianti a fune e navigazione) concentra il 21,1% della mobilità delle persone nel Paese.

All’interno di questa offerta collettiva, la ferrovia classica rappresenta oltre l’81% di persone-chilometro percorsi, confermando la sua posizione di spina dorsale dei trasporti pubblici in Svizzera.

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