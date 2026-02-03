L’USS chiede più controlli sul lavoro e aumenti salariali

In risposta all'aumento delle assenze per malattia e a un'insufficiente evoluzione degli stipendi, l'Unione Sindacale Svizzera chiede a Confederazione e Cantoni misure più efficaci per la protezione della salute sul lavoro e sostanziali aumenti salariali.

L’Unione Sindacale Svizzera (USS) chiede alla Confederazione e ai Cantoni misure più incisive relative alla protezione della salute sul posto di lavoro. Alla conferenza stampa annuale tenutasi questo martedì, l’Unione ha inoltre richiesto aumenti salariali sostanziali.

Secondo l’USS le assenze dal lavoro per malattia stanno aumentando in maniera drammatica. Attualmente i datori di lavoro vengono controllati a cadenza ventennale, l’Unione chiede che in futuro le verifiche siano svolte ogni due anni.

L’USS si è inoltre opposta all’estensione del lavoro domenicale e all’allungamento delle giornate lavorative fino a 17 ore decise dal Consiglio nazionale. Viene ritenuto necessario assumere personale a sufficienza, stabilire orari garantiti di lavoro e riposo, così come applicare rigorosamente la protezione della salute, come previsto nel diritto del lavoro.

I sindacati hanno pure sottolineato un’evoluzione insufficiente degli stipendi, chiedendo aumenti in particolare per le classi inferiori e medie, onde evitare una perdita di salario reale.

