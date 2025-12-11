Dazi USA: per Trump ora la Svizzera paga un importo corretto

Mercoledì sera il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato rappresentanti dell'economia privata e membri del governo, affrontando una serie di temi. In particolare ha parlato dell'accordo concluso con la Svizzera sui dazi doganali.

A suo avviso, ora la Confederazione paga un importo adeguato.

L’inquilino della Casa Bianca ha fatto riferimento a paesi che, a suo dire, hanno ottenuto la loro ricchezza grazie alla solidità dell’economia americana, tra questi la Svizzera. In passato, la Confederazione non ha pagato praticamente nulla sotto forma di dazi doganali, imposte o tasse agli Stati Uniti.

Ricordando di aver imposto dazi doganali del 39% alla Svizzera, ha aggiunto di aver deciso di essere gentile. Nell’ambito dell’accordo concluso tra Berna e Washington, i dazi doganali sulle importazioni elvetiche negli USA sono stati ridotti al 15%.

