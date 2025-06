Uno svizzero su quattro si dice stressato

Tre svizzeri su quattro non si sentono stressati (immagine illustrativa). Keystone-SDA

Lo stress di cui un quarto della popolazione elvetica dice di soffrire, aumenta a dipendenza della regione in cui si vive. Il Ticino è più sotto pressione di altre regioni.

Una persona su quattro in Svizzera si sente spesso o quasi sempre stressata. Tra i giovani al di sotto dei 30 anni, la percentuale raggiunge il 40%. Questi sono i risultati dello studio “Health Forecast” finanziato dall’assicurazione malattie Sanitas. I ticinesi sono in testa a questa non invidiabile classifica.

Gli autori di questa indagine annuale sulla salute parlano di una “epidemia di stress”. In particolare, le persone di età inferiore ai 45 anni hanno indicato che la loro percezione dello stress è aumentata rispetto a cinque anni fa. Al sondaggio hanno partecipato circa 2’500 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni distribuite in tutte le regioni svizzere.

Con una percentuale del 38%, gli intervistati ticinesi sono risultati significativamente più stressati di quelli della Svizzera francese (29%) o della Svizzera tedesca (23%).

Un’altra differenza significativa è stata riscontrata tra gli intervistati con figli e quelli senza. Con il 31%, una percentuale molto più alta di persone senza figli si sente stressata relativamente o molto spesso rispetto a quelle con figli (19%).

Secondo le persone interrogate, il fattore più importante che scatena questo stress sono i propri pensieri, quali la mancanza di fiducia in se stessi, le eccessive richieste personali e la paure esistenziali.

Lo stress fa male alla salute

Lo stress disturba in particolare il sonno. Tra le persone che hanno dichiarato di essere spesso stressate, tre quarti hanno riportato disturbi del sonno.

Altri sintomi fisici comuni sono tensioni, mal di testa o l’emicrania e le alterazioni dell’appetito. Poco meno della metà delle persone con un alto livello di stress ha riferito di avere problemi gastrointestinali.

In generale, l’indagine ha mostrato che quanto più spesso le persone sono sottoposte a stress, tanto più frequentemente hanno disturbi fisici. Le donne sono più propense degli uomini a segnalare problemi di sonno, emicranie, problemi digestivi e stanchezza emotiva.

I risultati dello studio “Health Forecast” sono stati inseriti in un libro che è stato pubblicato oggi, martedì, in tedesco con il titolo “Health Forecast – In dir steckt mehr, als du denkst” (trad.: “Previsioni sulla salute – Dentro di te c’è più di quanto pensi”.