Una trentina di pompieri romandi in rinforzo a Bordeaux

Le fiamme non danno tregua nella regione di Bordeaux. Keystone-SDA

Trentaquattro pompieri romandi sono partiti oggi da Ginevra alla volta di Bordeaux. Andranno ad affiancare i loro colleghi francesi impegnati a domare i devastanti incendi in Gironda, nel sudovest della Francia.

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Keystone-ATS

Il Groupement Service d’incendie et de secours (GSIS) di Ginevra ha offerto ieri il proprio aiuto alle autorità francesi. Queste ultime hanno accettato e in breve tempo è stato costituito un distaccamento operativo, ha dichiarato oggi il portavoce del GSIS Nicolas Millot confermando a Keystone-ATS una notizia diffusa dalla RTS.

Sono poi stati contattati gli enti cantonali di assicurazione di Vaud e Neuchâtel per mettere in piedi un distaccamento romando. Il contingente comprende 23 pompieri del GSIS di Ginevra (tra cui un paramedico e un meccanico), otto del Canton Vaud e due del Canton Neuchâtel, ai quali si aggiunge un pompiere dell’Alta Savoia.

Il convoglio è partito a mezzogiorno con undici mezzi in totale, di cui sei autopompe e cinque veicoli leggeri e logistici. L’arrivo a Bordeaux dovrebbe avvenire in serata.

Il distaccamento romando dispiegherà le proprie risorse sotto la guida del GSIS. La missione consisterà nel sostenere la lotta contro gli incendi boschivi e/o nel dare man forte alle forze locali negli interventi urbani.

Il GSIS ricorda di aver istituito, già in giugno, uno stato maggiore di pianificazione in vista di un’eventuale operazione di assistenza internazionale.

Nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile dell’Unione europea, al quale partecipa la Svizzera, Parigi ha chiesto a Berna l’invio di quattro elicotteri leggeri, ha dichiarato il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez. Il Dipartimento federale della difesa e della protezione della popolazione (DDPS) sta attualmente valutando la disponibilità dei mezzi aerei, in particolare alla luce della siccità generalizzata e del rischio di incendi boschivi in Svizzera, ha dichiarato a Keystone-ATS un portavoce del DDPS.

Finché tale valutazione non sarà completata e non sarà stata presa alcuna decisione, non è possibile pronunciarsi sugli elicotteri dell’esercito disponibili per un eventuale intervento in Francia, ha precisato, confermando di aver ricevuto una richiesta da Parigi nella tarda serata di ieri.

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