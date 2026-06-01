Una torre di lusso sul tetto d’Europa

Da ripetitore a gioiello architettonico. Keystone / Urs Flueeler

A 3'020 metri di altitudine, la nuova "Titlis Tower" è stata presentata come la torre abitabile più alta d'Europa, risultato della trasformazione di un vecchio ripetitore in un'attrazione di lusso progettata da Herzog & de Meuron.

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Keystone-ATS

Gli impianti di risalita del Titlis, a Engelberg (canton Obvaldo), hanno presentato venerdì ai media la trasformazione di un ripetitore radiotelevisivo in una torre abitabile, con annessi ristorante e boutique. La struttura si trova a 3’020 metri di altitudine, un record europeo in materia.

Dopo tre anni di lavori, la “Titlis Tower” è ora la torre abitabile più alta del continente. L’impianto in precedenza era solo una torre per ponti radio, risalente agli anni ’80. Si trova in prossimità del ghiacciaio e della stazione di arrivo dell’impianto di risalita più elevato del comprensorio sciistico, a poche centinaia di metri dalla vetta del Titlis.

La torre comprende ora una piattaforma turistica con accesso a 19 franchi, capace di accogliere fino a 500 persone, due container di lusso interamente vetrati in cui trovano posto un ristorante da 125 coperti, diretto da uno chef premiato, e la boutique di un marchio di orologi di lusso. È inoltre dotata di nuove scale e ascensori. Costata 150 milioni di franchi, l’intera struttura è stata progettata dal prestigioso studio di architettura Herzog & de Meuron.

L’azienda ha rinunciato a organizzare i festeggiamenti per l’inaugurazione della “Titlis Tower”, in segno di rispetto per la vittima dell’incidente mortale in cabinovia avvenuto il 18 marzo nel comprensorio sciistico di Engelberg. La torre è accessibile al pubblico dal primo giugno.

Gli impianti di risalita del Titlis intendono costruire entro il 2029 una nuova stazione di arrivo, che sostituirà quella attuale ai piedi della torre. Questo progetto ha già comportato uno scambio di porzioni di territorio di 1’500 m2 tra i cantoni di Obvaldo e Berna. L’infrastruttura pianificata si troverà così interamente su suolo obvaldese.

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