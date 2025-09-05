Una svizzera tra le vittime dell’incidente della funicolare di Lisbona
Il DFAE ha confermato che tra le vittime dell'incidente della funicolare Gloria di Lisbona c'è anche una donna svizzera. Un'altra è rimasta ferita.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS
Una donna svizzera è tra le 16 persone morte nell’incidente della funicolare a Lisbona avvenuto mercoledì, mentre un’altra cittadina elvetica è rimasta ferita. Lo ha indicato venerdì a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
La procura portoghese aveva comunicato giovedì le nazionalità delle vittime dell’incidente, elencando “cinque portoghesi, due coreani e uno svizzero” tra i morti già identificati, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AFP.
Contenuto esterno
Le DFAE confirme avec tristesse qu’une ressortissante suisse a perdu la vie et qu’une autre a été blessée lors de l’accident du funiculaire de Gloria à Lisbonne, ce mercredi 3 septembre.
Su X il DFAE “conferma con tristezza che una cittadina svizzera ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita nell’incidente sulla funicolare Gloria a Lisbona”. “Il nostro pensiero va a tutte le vittime e a coloro che hanno perso i loro cari in questa tragedia”, viene aggiunto.
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 5 settembre 2025:
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Peggiora nettamente la fiducia delle consumatrici e dei consumatori svizzeri
Questo contenuto è stato pubblicato al
Peggiora nettamente la fiducia dei consumatori svizzeri: in agosto il relativo indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -39,9 punti, a fronte dei -32,8 punti di luglio e ai -34,6 punti dello stesso mese del 2024.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Durante i mesi estivi i giorni di colonna al San Gottardo sono rimasti stabili in confronto al 2024 al portale Nord, mentre sono diminuiti a quello Sud. Lo riferisce in un comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).
SECO: “I dazi di Trump non hanno ancora provocato effetti eclatanti”
Questo contenuto è stato pubblicato al
I dazi doganali imposti dal presidente americano Donald Trump non hanno ancora provocato sviluppi eclatanti sul mercato del lavoro svizzero: in agosto il lavoro ridotto ha addirittura registrato un leggero calo.
L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.
Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona
Questo contenuto è stato pubblicato al
Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato le autorità portoghesi.
I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità
Questo contenuto è stato pubblicato al
I droni di ricognizione di fabbricazione israeliana ADS 15, la cui consegna all'esercito è segnata da tutta una serie di ritardi e problemi tecnici, saranno acquistati senza le funzionalità inizialmente previste.
Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma
Questo contenuto è stato pubblicato al
La percezione di benessere fisico delle svizzere e degli svizzeri è peggiorata negli ultimi cinque anni: lo rivela uno studio pubblicato giovedì dall'istituto di ricerca Sotomo secondo cui solo l'11% della popolazione si sente in ottima salute.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.