Una raffica di vento improvvisa all’origine della tragedia sul Titlis

La persona che si trovava nella cabina al momento del distacco è morta. Keystone-SDA

La ditta costruttrice Garaventa ha attribuito a un'"inaspettata forte raffica di vento" la causa della caduta della cabina del "Titlis Xpress" a Engelberg, incidente nel quale una donna di 61 anni ha perso la vita.

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Keystone-ATS

Secondo quanto comunicato dall’azienda costruttrice Garaventa, è stata un'”inaspettata forte raffica di vento” ad aver causato mercoledì la caduta della cabina del “Titlis Xpress”, nel comprensorio sciistico di Engelberg (canton Obvaldo), in cui ha perso la vita una 61enne.

La violenta folata avrebbe fatto oscillare la cabina in modo tale da provocarne la collisione con un traliccio, e poi il conseguente distaccamento dal cavo. È la dichiarazione del CEO di Garaventa, Arno Inauen, rilasciata in una nota che l’agenzia Keystone-ATS ha potuto consultare.

Al momento dell’incidente, ha precisato Inauen, nella zona in cui si è consumata la tragedia si registravano venti forti e a raffiche. Stando al CEO, le verifiche effettuate finora indicano che l’impianto era tecnicamente in condizioni impeccabili al momento dell’incidente, verificatosi mercoledì intorno alle ore 11:00, quando la cabina è piombata a terra e si è ribaltata più volte giù per un pendio.

L’unica passeggera a bordo, una donna di 61 anni residente nella regione, ha perso la vita. Il servizio della teleferica resta sospeso.

La cabinovia, costruita dalla storica azienda attiva nel settore degli impianti a fune, è entrata in servizio nel 2015 e collega Trübsee (1’800) metri con Stand (2’430 metri) nel canton Nidvaldo, lungo la tratta Engelberg-Titlis.

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