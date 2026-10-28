Un secondo scudo aereo per la Svizzera

CF: difesa terra-aria – valutazione di due nuovi sistemi Keystone-SDA

Per rafforzare la propria difesa e ridurre la dipendenza da un unico fornitore, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di valutare i sistemi terra-aria israeliano Barak MX e francese SAMP/T NG.

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Keystone-ATS

Sono due i sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata che dovranno essere valutati dal Dipartimento federale della difesa (DDPS): l’israeliano Barak MX e il francese SAMP/T NG. Lo ha stabilito mercoledì il Consiglio federale dopo aver esaminato le offerte presentate da quattro aziende produttrici.

È importante che la Svizzera sia in grado di acquistare rapidamente un ulteriore sistema di difesa aerea, oltre allo statunitense Patriot, in grado di proteggere un territorio più vasto e ridurre la dipendenza da un unico fornitore o da una singola catena di fornitura, sottolinea il Governo in una nota, evocando il deterioramento della situazione geopolitica.

I sistemi a lunga gittata, in combinazione con quelli a corta e media gittata e gli aerei da combattimento, sono in grado di far fronte alle minacce legate ad attacchi a distanza e di contrastare anche i missili balistici, precisa l’Esecutivo. Per la scelta, ha incaricato il DDPS di tenere conto anche degli aspetti di politica estera ed economica nel corso dei lavori futuri, in collaborazione con gli altri dipartimenti.

Avanti anche con i Patriot

Nel suo comunicato, il Governo ricorda che per le forniture dei sistemi Patriot gli Stati Uniti hanno dato priorità agli Stati che avevano sostenuto l’Ucraina con i propri sistemi. A suo avviso però, interrompere il processo di acquisto di questo sistema senza disporre di un’alternativa continua a non essere un’opzione praticabile. Il DDPS – viene assicurato – porterà avanti il progetto con il minor ritardo possibile e con i minori costi aggiuntivi possibili.

Il messaggio sul finanziamento dell’esercito, con cui il Consiglio federale intende rafforzare la difesa del Paese con 24 miliardi di franchi aggiuntivi, sarà discusso dal parlamento probabilmente nella sessione invernale. L’importo comprende anche 6 miliardi di franchi per un ulteriore sistema di difesa terra-aria a lunga gittata e per la copertura di almeno una parte dei costi supplementari legati all’acquisto del sistema Patriot. La decisione del Legislativo influirà sul seguito dei lavori.

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