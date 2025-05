Un morto e due feriti a causa di una valanga sul Morgenhorn

Di più Primi cuccioli di lince in oltre 25 anni al Tierpark di Goldau

Questo contenuto è stato pubblicato al Al Tierpark Goldau (canton Svitto) la lince Matra ha dato alla luce almeno due cuccioli circa due settimane fa. Si tratta delle prime nascite di questa specie animale in oltre un quarto di secolo al parco svittese.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il museo Muzoo di La Chaux-de-Fonds (canton Neuchâtel) ha ricevuto sabato a Bialystok (Polonia) il Premio Meyvaert per la sostenibilità ecologica. Ha vinto grazie alla sua combinazione unica tra museo di storia naturale e zoo.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Birchgletscher (ghiacciaio Birch), su cui sta franando il fianco della montagna Kleines Nesthorn, nella Lötschental (VS), desta grande preoccupazione tra gli esperti.

Questo contenuto è stato pubblicato al “La Svizzera ha confermato di essere pronta a ospitare futuri incontri volti a trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina”. Così ha scritto venerdì su Telegram Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, riporta l'agenzia italiana Ansa.

Questo contenuto è stato pubblicato al Harvard fa causa all'amministrazione Trump per il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri. Nell'azione legale l'ateneo spiega che la decisione dell'amministrazione viola il primo emendamento.

Questo contenuto è stato pubblicato al Non tutte le allieve e gli allievi svizzeri raggiungono le competenze di base di comprensione scritta nella lingua di scolarizzazione: la media nazionale è dell'82%, con quote cantonali che variano tra il 69% e l'87%.

Nel 2024 in Svizzera si è lavorato otto minuti in meno per settimana

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli svizzeri hanno lavorato in media 40 ore e 4 minuti per settimana, cioè otto minuti in meno che l'anno prima. Nello spazio di cinque anni la flessione è stata di 50 minuti, emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

