Un italiano alla guida del gruppo svizzero Alpiq

Il 61enne Alberto de Paoli vanta oltre 30 anni di esperienza internazionale in ruoli dirigenziali e di gestione. Keystone-SDA

Alberto de Paoli, manager italiano con lunga esperienza nel settore energetico, è stato eletto nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Alpiq e assumerà la carica il prossimo 15 ottobre.

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Keystone-ATS

Alpiq verso una nuova presidenza: riuniti lunedì in assemblea generale straordinaria gli azionisti del gruppo energetico hanno eletto in consiglio di amministrazione (CdA) Alberto de Paoli. Il manager italiano il prossimo 15 ottobre assumerà la guida dell’organo di conduzione strategica.

Il 61enne vanta oltre 30 anni di esperienza internazionale in ruoli dirigenziali e di gestione nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e della finanza, con particolare attenzione alla guida delle aziende attraverso profonde trasformazioni industriali, spiega Alpiq in un comunicato odierno. È stato fra l’altro responsabile finanziario del colosso italiano Enel. De Paoli subentra a Johannes Teyssen, che era presidente del CdA di Alpiq dall’inverno 2021/22, in un avvicendamento già annunciato a fine agosto.

“Per Alpiq inizia una nuova fase entusiasmante, che si basa su fondamenta solide e su una chiara strategia di crescita”, afferma il futuro numero uno del consiglio di amministrazione, citato nella nota. “Mi affascina in particolare l’ambizione dell’azienda di svolgere un ruolo di primo piano nel settore della flessibilità e nella trasformazione del sistema energetico europeo”.

Alpiq ha sede a Losanna e ha un organico di 1400 dipendenti. Il gruppo è nato nel 2009 dalla fusione fra Atel (Aare e Ticino SA di Elettricità) ed EOS (Energie Ouest Suisse). La società è attiva a livello internazionale offrendo ai clienti soluzioni nel campo della produzione e della commercializzazione di energia. Produce corrente idroelettrica da oltre cento anni e ha anche partecipazioni in due centrali nucleari elvetiche (Gösgen e Leibstadt), nonché in impianti termici, eolici e fotovoltaici in Europa. Nel 2019 i principali azionisti hanno tolto il gruppo dalla Borsa. Nell’esercizio 2025 la società ha realizzato un fatturato di 5,9 miliardi di franchi.

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