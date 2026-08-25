Un ghiacciaio minaccia di crollare in Vallese, comune di Randa allerta
A causa di un'accelerazione nei movimenti, il livello di allerta è stato innalzato per il ghiacciaio sospeso del Weisshorn, con il conseguente divieto di accesso all'area per un imminente rischio di crollo.
Il Comune di Randa (canton Vallese) mette in guardia da un possibile crollo nei prossimi giorni del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. È fondamentale rispettare le barriere di sicurezza e le disposizioni in vigore.
La situazione continua a essere monitorata costantemente. A causa del forte aumento dei movimenti attualmente osservati e dell’accelerazione rilevata, ieri il livello di allerta è stato innalzato a 3, si legge sul sito del Comune. È pertanto vietato accedere all’area delimitata fino a nuovo avviso.
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