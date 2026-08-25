Un ghiacciaio minaccia di crollare in Vallese, comune di Randa allerta

VS: rischio di crollo di un ghiacciaio, Comune di Randa allerta Keystone-SDA

A causa di un'accelerazione nei movimenti, il livello di allerta è stato innalzato per il ghiacciaio sospeso del Weisshorn, con il conseguente divieto di accesso all'area per un imminente rischio di crollo.

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Keystone-ATS

Il Comune di Randa (canton Vallese) mette in guardia da un possibile crollo nei prossimi giorni del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. È fondamentale rispettare le barriere di sicurezza e le disposizioni in vigore.

La situazione continua a essere monitorata costantemente. A causa del forte aumento dei movimenti attualmente osservati e dell’accelerazione rilevata, ieri il livello di allerta è stato innalzato a 3, si legge sul sito del Comune. È pertanto vietato accedere all’area delimitata fino a nuovo avviso.

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