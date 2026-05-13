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Un francobollo per i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore

francobollo della posta svizzera che raffigura il piroscafo piemonte storico
Il francobollo è opera dell'artista Deprez Antoine. post.ch

Per celebrare i due secoli di storia marittima del Lago Maggiore, Posta Svizzera ha emesso un nuovo francobollo raffigurante lo storico Piroscafo Piemonte come simbolo del legame tra Svizzera e Italia.

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Keystone-ATS

Il Lago Maggiore celebra due secoli di storia marittima con un nuovo francobollo realizzato da Posta Svizzera in collaborazione con l’associazione Verbano 26.

La presentazione ufficiale, come riporta il portale Ticinonews, si è tenuta a Locarno, in canton Ticino, alla presenza, tra gli altri, anche di Deprez Antoine, l’artista che ha dato vita al design del francobollo. Al centro dell’opera si trova il maestoso Piroscafo Piemonte. Costruito a Zurigo nel 1904 dalle officine Escher Wyss, è raffigurato con le Isole di Brissago sullo sfondo. Il francobollo, disponibile sin da ora all’acquisto, è un tributo a due secoli in cui la navigazione ha plasmato l’economia, il turismo e l’identità culturale delle comunità rivierasche, sia svizzere che italiane.

L’emissione filatelica enfatizza l’anima transfrontaliera del Lago Maggiore, un simbolo di amicizia e cooperazione tra Svizzera e Italia.

Verbano 26 ha voluto cogliere l’occasione per onorare il lavoro di generazioni di professionisti: comandanti, marinai, tecnici, personale di bordo e tutti coloro che, con dedizione quotidiana, mantengono vivo questo vitale servizio. Un riconoscimento a chi ha contribuito e continua a contribuire a questa realtà fondamentale per il territorio.

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