Un ex protagonista della prostituzione romanda tra i finanziatori del Constellation

Emergono nuovi dettagli sul passato di Moretti. Keystone / Cyril Zingaro

Il finanziamento del bar Constellation di Crans-Montana proverrebbe da una controversa figura del mondo della prostituzione, legata da tempo al gestore del locale, Jacques Moretti, a sua volta già condannato per sfruttamento.

3 minuti

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Una figura nota dell’ambiente della prostituzione nella Svizzera romanda emerge tra i sostenitori del bar Constellation di Crans-Montana. Secondo un’inchiesta della Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS, l’uomo – che si fa chiamare Gilles – avrebbe contribuito al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del locale gestito da Jacques e Jessica Moretti.

Gilles, più volte perseguito dalla giustizia – in particolare per usura ai danni di donne senza documenti che esercitavano la prostituzione – ha dichiarato alla RTS di aver prestato diverse decine di migliaia di franchi per avviare l’attività. Un prestito che, assicura, sarebbe già stato rimborsato e che rientra in un rapporto di amicizia che dura da oltre 20 anni.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 15 febbraio 2026:

Contenuto esterno

Il legame con Moretti risale ai primi anni 2000, nel quartiere ginevrino delle Acacie, dove il proprietario del Constellation gestiva un salone di massaggi. È lui, afferma Gilles, a presentargli diverse prostitute reclutate soprattutto nella località francese di La Clusaz. Proprio lì i giornalisti della RTS hanno individuato il bar – oggi con un altro nome – in cui Moretti lavorava all’epoca.

Moretti condannato per sfruttamento aggravato della prostituzione

I movimenti del giovane jacques attirano rapidamente l’attenzione della polizia francese. Nel 2008 viene condannato per sfruttamento aggravato della prostituzione, un reato severamente punito in Francia. Gilles compare nella stessa sentenza solo per aver ospitato in Svizzera alcune delle donne coinvolte, uscendo però indenne dal procedimento.

Dopo la condanna, Moretti riappare in Corsica, a Bonifacio, dove lavora in un bar-striptease che offre anche spettacoli privati. Nonostante il trasferimento, mantiene i contatti con la Svizzera. Nel 2011 Gilles lo accoglie nella regione lemanica, mentre Moretti ottiene una licenza di esercente. In seguito apre per un breve periodo un’attività di sbiancamento dentale all’interno di un celebre edificio commerciale di Losanna.

Quattro anni più tardi, i coniugi Moretti inaugurano il Constellation a Crans-Montana, sostenuti finanziariamente proprio da Gilles. Interpellati sulla vicenda, gli avvocati della coppia affermano di non voler commentare per rispetto del segreto istruttorio, aggiungendo che il prestito non avrebbe alcun legame con i fatti al centro dell’indagine e non contribuirebbe alla ricerca della verità.

Alla polizia i Moretti hanno fornito diversi nomi di amici svizzeri. Il nome di Gilles, tuttavia, non figura tra quelli citati. L’inchiesta penale prosegue. Per Jacques e Jessica Moretti continua a valere la presunzione di innocenza.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative