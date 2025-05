Un assorbente igienico che rileva le malattie

La diagnosi passa anche dalle mestruazioni. Keystone-SDA

MenstuAI è in grado d'individuare nel sangue mestruale in maniera precoce le tracce di alcune malattie e tumori.

Un team del Politecnico federale di Zurigo ha sviluppato un assorbente “intelligente” in grado di rilevare precocemente malattie come il cancro alle ovaie o l’endometriosi. Funziona come un test Covid o tramite un’applicazione per smartphone.

Gli scienziati del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) hanno chiamato il loro assorbente “MenstruAI”, secondo una dichiarazione dell’università pubblicata martedì.

“Finora il sangue mestruale è stato considerato un prodotto di scarto. Noi stiamo dimostrando che è una preziosa fonte d’informazioni”, afferma il suo ideatore, Lucas Dosnon, citato nel comunicato stampa. Il sangue contiene centinaia di proteine la cui concentrazione è spesso paragonabile a quella del sangue venoso.

Malattie come infiammazioni, alcuni tumori o l’endometriosi consentono di misurare alcune proteine nel sangue. Esse possono essere utilizzate come biomarcatori.

MenstruAI rileva tre di questi biomarcatori: CRP, CEA e CA-125. Il primo è solitamente presente nel sangue in caso di infiammazione, il secondo è tipicamente elevato in tutti i tipi di cancro e il terzo può essere elevato nell’endometriosi e nel cancro ovarico.

Come il test Covid

Gli scienziati hanno dotato il tampone di una striscia reattiva simile alle procedure utilizzate per l’autotest Covid. Quando il biomarcatore presente nel sangue mestruale entra in contatto con un anticorpo specifico, appare una banda colorata. L’intensità di questo colore varia a seconda della concentrazione della proteina corrispondente.

Secondo l’ETHZ, i risultati possono essere letti a occhio nudo o utilizzando un’applicazione appositamente sviluppata e basata sull’apprendimento automatico, che valuta l’intensità del colore.

Il dispositivo può quindi fungere da sistema di allarme precoce. Secondo i suoi ideatori, non è destinato a sostituire le diagnosi consolidate, ma a fornire indicazioni su quando potrebbe essere utile una visita allo studio medico.

Nello studio pubblicato sulla rivista Science Advances, le scienziate e gli scienziati hanno dimostrato che il sistema funziona. Ora intendono testare con oltre un centinaio di donne la misura in cui questa nuova tecnologia è applicabile nella vita quotidiana.