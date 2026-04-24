Un aprile eccezionalmente secco attanaglia la Svizzera, l’allarme di MeteoSvizzera

Secondo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), questo aprile si preannuncia come il più secco dall'inizio delle rilevazioni. Keystone-SDA

La Svizzera sta vivendo un aprile di eccezionale siccità, secondo il servizio meteorologico nazionale. Sebbene l'intero Paese sia stato interessato dal fenomeno, il deficit di precipitazioni è particolarmente marcato in alcune regioni.

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Questo mese di aprile si preannuncia come il più arido dall’inizio delle misurazioni, ha comunicato venerdì l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) all’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Al 23 aprile, a livello nazionale era caduto solo un terzo circa delle precipitazioni medie del periodo di riferimento 1991-2020. In alcune aree, la carenza è ben più grave: la regione occidentale dell’Altopiano, il canton Vallese e alcune zone del canton Ticino hanno ricevuto poco più del 15% delle loro consuete piogge di aprile.

Molte stazioni meteorologiche hanno registrato appena 10 millimetri di pioggia dall’inizio del mese. In condizioni normali, l’Altopiano riceve solitamente tra i 70 e i 100 millimetri in aprile, mentre il versante sud delle Alpi ne registra tra 100 e 200. Piogge significative si sono verificate soltanto il 12 e il 13 aprile.

Sono attesi pochi miglioramenti prima della fine del mese. Le previsioni di MeteoSvizzera non indicano precipitazioni consistenti e l’indice di siccità è destinato a rimanere elevato fino all’inizio di maggio. Un cambiamento della situazione è previsto durante la prima metà del prossimo mese.

Rischio d’incendi boschivi

La prolungata assenza di piogge ha aumentato anche il rischio d’incendi boschivi. Il livello di pericolo è considerato da marcato a forte in gran parte del canton Grigioni e marcato in Ticino. Diversi comuni grigionesi hanno già imposto divieti di accendere fuochi.

Ne hanno risentito anche le riserve idriche delle dighe. Secondo l’Ufficio federale dell’energia, i bacini sono attualmente pieni in media al 12% su scala nazionale, un dato ben al di sotto delle norme stagionali. I livelli si attestano al 9% in Ticino, all’8% in Vallese e all’11% nei Grigioni.

Anche il mondo agricolo esprime preoccupazione, sebbene la situazione non sia ancora considerata critica, ha dichiarato l’Unione svizzera dei contadini. Per ora, non si prevede che la mancanza di piogge possa ripercuotersi sui raccolti.

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

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